പാലാരിവട്ടത്ത് ബാറ്ററി കട കത്തിനശിച്ചു; ആളപായമില്ല

കൊച്ചി∙ പാലാരിവട്ടം ബൈപ്പാസ് ജങ്ഷനു സമീപം ബാറ്ററി സ്ഥാപനം കത്തിനശിച്ചു. സ്‌പൈസസ് ബോർഡ് ഓഫിസിനു മുൻപിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാറ്ററി വേൾഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ആർക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടില്ല. അഗ്നിശമനസേന സ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.



പാലാരിവട്ടത്ത് തീപിടിത്തമുണ്ടായ സ്ഥാപനം

English Summary: Fire breaks out at battery shop in Kochi