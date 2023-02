വൈറ്റ്ഫീൽഡ്– കെആർപുരം പാതയിൽ മെട്രോ പരീക്ഷണ ഓട്ടം വിജയം സർവീസ് അടുത്തമാസം മുതൽ

ബെംഗളൂരു∙ നമ്മ മെട്രോ വൈറ്റ്ഫീൽഡ് – കെആർപുരം പാതയിൽ 80 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പരീക്ഷണ ഓട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. പാതയിൽ അടുത്ത മാസം വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ബിഎംആർസി പ്രഖ്യാപിച്ചു.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ ട്രെയിൻ 12 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 13 കിമീ പൂർത്തിയാക്കി. നേരത്തേയുള്ള 25 കി.മീ ദൂരം 40 കിലോമീറ്ററാക്കി വർധിപ്പിച്ചാണ് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പരീക്ഷണം നടന്നത്.

രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ 60 കിലോമീറ്ററായും അവസാനം 80 കിലോമീറ്ററായും വർധിപ്പിച്ചു. 11ന് ട്രെയിനുകളുടെ അവസാനഘട്ട പരീക്ഷണ ഓട്ടം ആരംഭിക്കും. ഇത് അവസാനിക്കുന്നതോടെ സർവീസിനെടുക്കുന്ന സമയം സംബന്ധിച്ചു കൃത്യമായ വിവരം ലഭിക്കും. ഇതിനു ശേഷമാകും സുരക്ഷാ പരിശോധന. 10 ട്രെയിനുകൾ 10 മിനിറ്റ് ഇടവേളയിൽ പാതയിൽ സർവീസ് നടത്തും. 6 കോച്ചുകൾ വീതമുണ്ടാകും. ബെനിംഗനഹള്ളി, കെആർ പുരം, മഹാദേവപുര, ഗരുഡാചർപാളയ, ഹൂഡി ജംക്‌ഷൻ, സീതാരാമപാളയ, കുന്ദലഹള്ളി, നല്ലൂരഹള്ളി, സാദരമംഗല, പട്ടാണ്ടൂർ അഗ്രഹാര, കാടുഗോഡി, ചന്നസന്ദ്ര, വൈറ്റ്ഫീൽഡ് എന്നിവയാണ് സ്റ്റേഷനുകൾ. കൂടാതെ കാടുഗോഡിയിൽ മെട്രോ ഡിപ്പോയുമുണ്ടാകും.

പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങി കെആർ പുരം– ബയ്യപ്പനഹള്ളി പാത

കെആർ പുരം മുതൽ ബയ്യപ്പനഹള്ളി വരെയുള്ള 2.5 കിലോമീറ്റർ പാതയിൽ പരീക്ഷണ ഓട്ടം മാർച്ചിൽ ആരംഭിച്ചേക്കും. ബെന്നിഗനഹള്ളിയിൽ റെയിൽവേപാതയുടെ മുകളിലൂടെയുള്ള പാലം നിർമാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. പാതയുടെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സർവീസ് ജൂണിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. ഈ പാത കൂടി പൂർത്തിയായാലേ നിലവിലുള്ള കെങ്കേരി– ബയ്യപ്പനഹള്ളി പർപ്പിൾ ലൈനിൽ നിന്ന് വൈറ്റ്ഫീൽഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനാകൂ. അതുവരെ ബയ്യപ്പനഹള്ളിയിൽ നിന്ന് കെആർ പുരത്തേക്ക് ഫീഡർ ബസ് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ബിഎംടിസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുരുക്കഴിക്കാൻ സർജാപുരയ്ക്കും വേണം, രണ്ടുതട്ടുള്ള മേൽപാലം

വൈറ്റ്ഫീൽഡ്–കെആർപുരം മെട്രോ പാതയുടെ രൂപരേഖ

സർജാപുരയിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ഡബിൾ ഡക്കർ മേൽപാലം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം. ഔട്ടർ റിങ് റോഡിനു സമീപം സർജാപുര സിഗ്നൽ മുതൽ ദൊമ്മസന്ദ്ര വരെ 7.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ രണ്ടു തട്ടുള്ള മേൽപാലം നിർമിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.



നമ്മ മെട്രോ സർജാപുര–ഹെബ്ബാൾ പാത വരുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള റോഡിന്റെ വീതി കുറയുമെന്നും ഇതു ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമാകുമെന്നും യാത്രക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിപ്രോ സെസ്, വൈഷ്ണവി ഉൾപ്പെടെ ടെക്പാർക്കുകളുള്ള ഇവിടെ തിരക്ക് വർധിപ്പിക്കും.

കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സർജാപുര–ഹെബ്ബാൾ മെട്രോ പാതയുടെ വിശദ പദ്ധതി രേഖ തയാറാക്കി വരികയാണ്. യെലോ ലൈനിൽ ബൊമ്മസാന്ദ്ര–ആർവി റോഡ് പാതയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സിൽക്ക് ബോർഡ് റാഗിഗ്ഗുഡ ഡബിൾ മേൽപാലത്തിന്റെ നിർമാണം അടുത്ത മാസം പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സാരക്കി, ഇട്ടമാ‍ഡു ജം‌ക്‌ഷനുകളിൽ 507 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് മേൽപാലങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന പദ്ധതിയും ബിഎംആർസി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

