ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടത്; ഇന്ത്യൻ സഹായം പ്രധാനം: തുർക്കി അംബാസഡർ

ന്യൂഡൽഹി∙ തുർക്കി ഭൂകമ്പത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു നിലവിൽ തടസ്സം മഞ്ഞുവീഴ്ചയും തണുപ്പുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തുർക്കി അംബാസഡർ മനോരമ ന്യൂസിനോട്. ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടതായതിനാൽ ഇന്ത്യൻ സഹായം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കാണാതായെന്ന വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫിറത്ത് സുനെൽ ഗാസിയബാദിലെ ഹിൻഡൻ വ്യോമതാവളത്തിൽവച്ച് മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

English Summary: Every moment is precious; Importance of Indian assistance: Ambassador of Turkey