തിരുവനന്തപുരം∙ ഇന്ധന സെസ് പിന്‍വലിക്കാത്തതിനെതിരെ നിയമസഭയിലേക്കു നടന്നു പ്രതിഷേധിച്ച് യുഡിഎഫ്. എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റലില്‍നിന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു എംഎല്‍എമാരുടെ പ്രതിഷേധ നടത്തം. സര്‍ക്കാരിനു തുടര്‍ഭരണം കിട്ടിയതിന്‍റെ അഹങ്കാരമാണെന്ന് വി.ഡി.സതീശന്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. യുഡിഎഫ് സര്‍വശക്തിയുമെടുത്ത് പോരാടുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

English Summary: UDF MLAs protested by walking to the Assembly