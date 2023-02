ബ്രസൽസ് ∙ റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധം ഒരു വർഷം തികയാനിരിക്കെ, യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി യുറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആസ്ഥാനമായ ബ്രസൽസ് സന്ദർശിച്ചു. ബുധനാഴ്ച ബ്രിട്ടൻ സന്ദർശിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് സെലെൻസ്കി ബ്രസൽസിൽ എത്തിയത്. റഷ്യയ്ക്കെതിരെ പോരാടാൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും മിസൈലുകളും നൽകാൻ സഹായം അഭ്യർഥിച്ചായിരുന്നു സെലെൻസ്കിയുടെ ബ്രിട്ടൻ സന്ദർശനം.

റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവാർഷികത്തിന് രണ്ടാഴ്ച മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് സെലെൻസ്കിയുടെ യുറോപ്യൻ യൂണിയൻ സന്ദർശനം. യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സഹായം തേടിയുള്ള ബ്രിട്ടൻ സന്ദർശനം ഫലം കണ്ടുവെന്ന് സെലെൻസ്കി ബ്രസൽസിൽ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. അതേസമയം, യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിൽ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാനാകില്ലെന്നും ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നൽകുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും ബ്രിട്ടന്റെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ബെൻ വാലിസ് പ്രതികരിച്ചു.

Read Also: യുക്രെയ്നിലേക്ക് ജർമനിയുടെ ‘പുള്ളിപ്പുലി’, യുഎസിന്റെ ‘ഡ്രാക്കുള’; തോറ്റോടുമോ പുട്ടിൻ?

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നേതാക്കളെയും പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യാനാണ് സെലെൻസ്കി ബ്രസൽസിൽ എത്തിയത്. എഴുന്നേറ്റുനിന്നും കയ്യടിച്ചുമാണ്, റഷ്യയ്ക്കെതിരെ പോരാട്ടം നയിച്ച സെലെൻസ്കിയെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്.

‘‘ആധുനിക ലോകത്തിലെ എറ്റവും വലിയ യുറോപ്പ് വിരുദ്ധ ശക്തിയെയാണ് നാം പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഞങ്ങൾ യുക്രെയ്നികൾ പോർക്കളത്തിൽ പ്രതിരോധം തീർക്കുകയാണ്. യുക്രെയ്നിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഒപ്പം നിന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി’’– സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ സെലെൻസ്കി പരസ്യമായി ആഹ്വാനം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നേതാക്കളോട് വ്യക്തിപരമായി ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് വിവരം.

English Summary: 'We Are Defending You": Ukraine's Zelensky Rallies European Allies