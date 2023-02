പാലക്കാട്∙ ചിറ്റൂരിൽ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദമ്പതിമാരായ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ചിറ്റൂര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമാരായ കൃഷ്ണനുണ്ണി, ഭാര്യ ദീപിക എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് മനഃപൂര്‍വമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുത്തത്. നല്ലേപ്പിള്ളി പാറക്കളം സ്വദേശിനിയായ അനിതയും കുഞ്ഞുമാണ് മരിച്ചത്. അനിതയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിലാണ് ചിറ്റൂര്‍ പൊലീസിന്റെ നടപടി.

അതേസമയം, അനിതയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ പൂര്‍ത്തിയാകും. വീട്ടിലെ പൊതുദര്‍ശനത്തിന് ശേഷം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് സംസ്കരിക്കും. ഇരുവരുടെയും മരണത്തില്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: Case against Doctors on Mother and Newborn death in Palakkad