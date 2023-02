ബിജെപി മന്ത്രിക്കു നേരെ നായ്ക്കുരണപ്പൊടി എറിഞ്ഞു; സഹികെട്ട് പൊതുമധ്യത്തിൽ കുർത്തയൂരി മാറ്റി - വിഡിയോ

ഭോപാൽ∙ മധ്യപ്രദേശിൽ ബിജെപിയുടെ വികാസ് രഥയാത്രയ്ക്കിടെ, മധ്യപ്രദേശ് മന്ത്രി ബ്രജേന്ദ്ര സിങ് യാദവിനുനേരെ നായ്ക്കുരണപ്പൊടിയെറിഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച മന്ത്രിയുടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമായ മുങ്കോളിയിലെ ഗ്രാമത്തിലൂടെ യാത്ര കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് സംഭവം. ചൊറിച്ചിൽ രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് മന്ത്രി പൊതുമധ്യത്തിൽ കുർത്ത അഴിച്ചുമാറ്റി കുപ്പിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ശരീരം കഴുകി.



ഇതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലാണ്. ചൊറിച്ചിൽ കൊണ്ട് സഹികെട്ട മന്ത്രിയുടെ സഹായത്തിനായി പ്രവർത്തകരെത്തുകയും പരിപാടി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ചൊറിച്ചിലും അസ്വസ്ഥതയും വ്രണവും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നായ്ക്കുരണ പൊടി.

ഞായറാഴ്ച മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാനാണ് വികാസ് യാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. ഫെബ്രുവരി 25 വരെ യാത്ര തുടരും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വികസന മന്ത്രം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ യാത്ര നടത്തുന്നത്.

English Summary: Madhya Pradesh Minister Removes Kurta, Washes Himself At BJP Event. Reason Is...