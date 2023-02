പാലക്കാട്ട് സർവേയ്ക്കിടെ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

പാലക്കാട് ∙ കരിമ്പയിൽ ഗ്രീൻഫീൽഡ് പാതയ്ക്കായുള്ള സർവേയ്ക്കിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിലെ റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സ്വദേശി ജയപ്രകാശാണ് (45) മരിച്ചത്. കുഴഞ്ഞുവീണ ജയപ്രകാശിനെ തച്ചമ്പാറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Revenue official collapses and death at Palakkad