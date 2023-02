കോഴിക്കോട് ∙ കോട്ടൂളിയില്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട കാറുകള്‍ കത്താന്‍ കാരണം ഷോര്‍ട് സര്‍ക്യൂട്ട് ആണെന്നു പ്രാഥമിക നിഗമനം. കാറുകളില്‍ ഫൊറന്‍സിക് പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയായി. പൂര്‍ണമായും കത്തിയ ഡല്‍ഹി റജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള കാറിലെ യാത്രക്കാരെ പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാത്രിയാണു കാറുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് കത്തിയത്. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട ഡല്‍ഹി റജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള കാര്‍ പൂര്‍ണമായും രണ്ടാമത്തെ കാര്‍ ഭാഗികമായും കത്തിനശിച്ചു.

കാറില്‍ വിശദ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം ഫൊറന്‍സിക് വിഭാഗവും ഇതേ നിഗമനത്തിലാണ് എത്തിയത്. കാറിന്‍റെ വയറിങ്ങുകളില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മനസ്സിലായി. രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഫൊറന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. ഡല്‍ഹി റജിസ്ട്രേഷന്‍ കാറിലുള്ള യാത്രക്കാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

സ്വകാര്യ ബാങ്കിന്‍റെ നടക്കാവ് ശാഖയിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് അര്‍ജുന്‍, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ 2 സുഹൃത്തുക്കള്‍ എന്നിവരാണു കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരില്‍ ആരാണ് കാര്‍ ഓടിച്ചതെന്നു വ്യക്തമല്ല. ഇവര്‍ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാണു വാഹനം ഓടിച്ചതെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിലും തെളിയിക്കാനായിട്ടില്ല. അപകടത്തില്‍ ഭാഗികമായി കത്തിയ കാറിന്‍റെ ഡ്രൈവര്‍ നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

English Summary: Two cars collided in Kozhikode and caught fire due to short circuit findings