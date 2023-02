കണ്ണൂര്‍∙ കണ്ണൂര്‍ പെരളശേരിയില്‍ എട്ടാംക്ലാസുകാരി റിയ പ്രവീണിന്‍റെ ആത്മഹത്യയില്‍ ആരോപണവിധേയായ അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെ മുന്‍പും പരാതി. അധ്യാപിക ഉപദ്രവിച്ചെന്ന മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ പരാതിയില്‍ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു. കുട്ടിയുടേതെന്ന് കരുതുന്ന ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു അധ്യാപികയെയും സഹപാഠിയെയും കുറിച്ചു പരാമർശമുണ്ട്. അവരിൽ നിന്നു മൊഴി എടുക്കുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥിനിയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ചക്കരക്കൽ സിഐ ശ്രീജിത്ത് കൊടേരി പറഞ്ഞു. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി സ്കൂളിലും കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലുമെത്തി വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മിഷൻ പൊലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി. കമ്മിഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ കെ.വി.മനോജ് കുമാർ ഇന്നലെ സ്കൂളും വിദ്യാർഥിയുടെ വീടും സന്ദർശിച്ചു. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ, പ്രധാനാധ്യാപകൻ, പിടിഐ പ്രസിഡന്‍റ്, ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രഡക്ഷൻ ഓഫിസർ, ചക്കരക്കൽ സിഐ, കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾഎന്നിവരെ കണ്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. പൊലീസിനോട് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി മനോജ് കുമാർ അറിയിച്ചു.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഐവർ കുളത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഐവർ കുളം സ്വപ്നക്കൂട് പ്രവീണിന്റെ മകൾ റിയ പ്രവീൺ ആണ് മരിച്ചത്. പതിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു. പെരളശ്ശേരി എകെജി ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് റിയ പ്രവീൺ. വീട്ടിലെ കിടപ്പ് മുറിയിലെ ജനൽ കമ്പിയിലാണ് തൂങ്ങിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ച് പൊതുദർശനത്തിനു വച്ചു. പിന്നീട് സംസ്കരിച്ചു.

