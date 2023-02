യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധം: പുട്ടിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ മോദിക്ക് സമയമുണ്ടോ?: പ്രതികരിച്ച് അമേരിക്ക

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ റഷ്യയും യുക്രെയ്‌നും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഏതു ശ്രമവും സ്വാഗതാര്‍ഹമാണെന്ന് അമേരിക്ക. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തുന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തോട് വൈറ്റ് ഹൗസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗണ്‍സില്‍ വക്താവ് ജോണ്‍ കിര്‍ബിയാണ് പ്രതികരിച്ചത്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ മോദിക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം.



‘‘യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ പുട്ടിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട്. മോദിക്ക് പുട്ടിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താം. സമാധാന ശ്രമത്തിനായി ഏതു നീക്കം നടത്താനും ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് അനുവാദമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളെ യുഎസ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു’’– ജോണ്‍ കിര്‍ബി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍, പുട്ടിനുമായി മോസ്‌കോയില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പ്രതികരണം. റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ന്‍ അധിനിവേശത്തിന്റെ വാര്‍ഷികത്തിന്, യുക്രെയ്നിന്റെ അയല്‍രാജ്യമായ പോളണ്ട് സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, റഷ്യ ശക്തമായ മിസൈല്‍ ആക്രമണം തുടരുകയാണെന്ന് യുക്രെയ്ന്‍ അറിയിച്ചു. കൂടുതല്‍ ആയുധം ലഭ്യമാക്കാനായി യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ നേതാക്കളെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ യുക്രെയ്ന്‍ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിര്‍ സെലെന്‍സ്‌കി യാത്ര തിരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് റഷ്യയുടെ കനത്ത ആക്രമണം. യുക്രെയ്‌നിലെ ഊര്‍ജനിലയങ്ങളും മറ്റു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തകര്‍ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് റഷ്യയുടെ കനത്ത മിസൈല്‍ ആക്രമണം.

71 ക്രൂസ് മിസൈലുകളും 35 എസ് 300 മിസൈലുകളും 7 ഇറാന്‍ നിര്‍മിത ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് യുക്രെയ്ന്‍ സേനാ മേധാവി വലേറി സലുഷ്‌നി പറഞ്ഞു. 61 ക്രൂസ് മിസൈലുകളും 5 ഡ്രോണുകളും യുക്രെയ്ന്‍ വെടിവച്ചുവീഴ്ത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ നടന്ന ആക്രമണം രാജ്യത്തെ വിറപ്പിച്ചു. പല മേഖലകളിലും വൈദ്യുതിബന്ധം തകര്‍ന്നു. സാപൊറീഷ്യയില്‍ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 17 മിസൈലുകളാണ് പതിച്ചത്. 6 പ്രവിശ്യകളില്‍ വൈദ്യുതി ഇല്ലാതായി. 4 താപവൈദ്യുതി നിലയങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായി തകര്‍ന്നതായി ഊര്‍ജ കമ്പനിയായ ഉക്രെനെര്‍ഗോ അറിയിച്ചു. ഹര്‍കിവില്‍ 8 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. തലസ്ഥാനമായ കീവിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന 10 മിസൈലുകള്‍ തകര്‍ത്തതായി മേയര്‍ വിതാലി ക്ലിറ്‌ചോക്കോ പറഞ്ഞു. കീവില്‍ ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നിടത്ത് സ്‌ഫോടനം നടന്നു.

യുക്രെയ്ന്‍ അധിനിവേശത്തിന്റെ വാര്‍ഷികം അടുത്തിരിക്കെ, കരയുദ്ധത്തിന് തയാറെടുക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയാണ് മിസൈല്‍ ആക്രമണമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. തോല്‍വി സമ്മതിക്കാതിരിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന ആക്രമണമെന്നും ശീതകാലത്ത് ജനങ്ങള്‍ക്ക് വെള്ളവും വെളിച്ചവും നിഷേധിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും യുക്രെയ്ന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഡെനിസ് ഷിംഹല്‍ പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ, റഷ്യന്‍ മിസൈലുകള്‍ തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ചതില്‍ മാള്‍ഡോവ റഷ്യന്‍ നയതന്ത്രപ്രതിനിധിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രതിഷേധമറിയിച്ചു. യുക്രെയ്ന്‍ നഗരമായ വുഹ്‌ലെദറില്‍ റഷ്യയുടെ മുപ്പതോളം കവചിതവാഹനങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയതായി ബ്രിട്ടിഷ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നടത്തിയ യുദ്ധത്തില്‍ പരാജയപ്പെട്ട റഷ്യന്‍ ഭടന്മാര്‍ ടാങ്കുകള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഈ തോല്‍വി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ റഷ്യന്‍ ബ്ലോഗര്‍മാരും പുറത്തുവിട്ടു.

English Summary: Asked If PM Modi Could Convince Putin To End Ukraine War, US's Response