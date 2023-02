ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും തകർച്ച നേരിടുന്ന പാക്കിസ്ഥാനിൽ ജനം ജീവിക്കുന്നത് ഇരട്ട പ്രതിസന്ധിയിൽ. ശ്രീലങ്കയെയും വെനസ്വെലയേയും പോലെ കടത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണു പാക്കിസ്ഥാനും. നാണ്യപ്പെരുപ്പം 48 വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലാണ്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ജനസംഖ്യയുള്ള അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമായ പാക്കിസ്ഥാനിൽ ദുരിതക്കാറ്റ് വീശിയടിക്കുന്നു.

രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയാണ് (ഐഎംഎഫ്) പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഏക പ്രതീക്ഷ. 7 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം കിട്ടാൻ പക്ഷേ കടുത്ത നിബന്ധനകളാണ് ഐഎംഎഫ് മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ നിബന്ധനകൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് 170 ബില്യൻ രൂപയുടെ നികുതിവർധന ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് പാക്ക് ധനമന്ത്രി ഇസഹാഖ് ധർ പറഞ്ഞു. സർക്കാരും ഐഎംഎഫുമായുള്ള ചർച്ച തുടരുകയാണ്. ഐഎംഎഫ് സംഘം ജനുവരി 31 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 9 വരെ നേരിട്ടെത്തിയാണു ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തത്.

നടുവൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അധിക നികുതിഭാരം താങ്ങാനാകില്ലെന്നും തെരുവിലെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തിയാർജിക്കുമെന്നും സർക്കാരിന് അറിയാം. സാധാരണക്കാരെ നേരിട്ടു ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ നികുതിനിർദേശം നടപ്പാക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണു ധനമന്ത്രി പറയുന്നത്. നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനായി ധനബില്ലോ ഓർഡിനൻസോ കൊണ്ടുവരാനാണു സർക്കാരിന്റെ ആലോചന. ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്നും എല്ലാം നേരെയാകുമെന്നും സർക്കാർ പറയുമ്പോഴും ജനം ആ വാക്കുകളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നില്ല.

വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി ബ്ലൂംബെർഗ് ന്യൂസ് നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനിലെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ കഥകളാണ് ഏവരും പങ്കുവച്ചത്. ഈ ശൈത്യകാലത്ത് കച്ചവടം 50 ശതമാനം കുറഞ്ഞെന്നു കറാച്ചിയിലെ സീഫുഡ് റസ്റ്ററന്റ് ഉടമ മുഹമ്മദ് റാഷിദ് പറഞ്ഞു. മധ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനം കടയിലേക്കു വരുന്നത് കുറഞ്ഞു. ബിസിനസ് ക്ലാസിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നത്. രാജ്യത്തെ പ്രതിസന്ധിയിൽ സമ്പന്നർക്കു കുഴപ്പമില്ലെന്നും റാഷിദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കുതിക്കുന്ന ഇന്ധനവിലയും ജനജീവിതം താറുമാറാക്കി. കഴിഞ്ഞമാസം 262 പാക്ക് രൂപയിലേറെയാണ് ഡീസലിനു ലീറ്ററിന് കൂട്ടിയത്. ഇതോടെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. പമ്പുകളിൽ തിരക്കില്ല. കറാച്ചിയിലെ തിരക്കേറിയ ടോട്ടൽ പാർകോ പാക്കിസ്ഥാൻ ലിമിറ്റഡ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിലെ മാനേജർ ഇർഫാൻ അലിയുടെ വാക്കുകൾ: ‘‘പെട്രോൾ ലീറ്ററിന് 200 രൂപയുള്ളപ്പോൾ ദിവസവും 15,000 ലീറ്റർ വിറ്റിരുന്നു. പെട്രോൾ വില 250 രൂപയായതോടെ വിൽപന 13,000 ലീറ്ററായി കുറഞ്ഞു. നാണ്യപ്പെരുപ്പം തീർച്ചയായും തൊഴിലില്ലായ്മ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്’’.

ജീവിതച്ചെലവ് താങ്ങാനാകാതെ പണം വായ്പയെടുത്തും കടം വാങ്ങിയും കുരുക്കിലായിരിക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാർ. ആഡംബര വീടുകളിൽ ജോലിക്കു പോയി വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്ന ഫർസാന, രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനായി മാസം 5,000 രൂപയാണു കടം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ‘‘വൈദ്യുതി, ഗ്യാസ് ബില്ലുകൾ ഇരട്ടിയായി. പണമില്ലാത്തതിനാൽ ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടെന്നു വച്ചു. പതിനാറുകാരനായ മകൻ സ്കൂൾ പഠിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച് റസ്റന്റിൽ ജോലിക്കു പോവുകയാണ്. ജീവിതം വളരെ കടുപ്പമേറിയതായി. സ്വർണമെല്ലാം വിറ്റാണ് ഒരുവിധം കുടുംബം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്’’– ഫർസാന പറഞ്ഞു.

സാമ്പത്തിക–ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടംതിരിയുന്ന പാക്കിസ്ഥാനിൽ 2022‌ൽ വിലക്കയറ്റം 25% വരെ വർധിച്ചെന്നാണു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ റിപ്പോർട്ട്. അതിന്റെ ഫലമായി ഇന്ധനം, അരി, മറ്റു ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, പഞ്ചസാര തുടങ്ങിയവയ്ക്കു വില കുത്തനെ കൂടി.

ചില പച്ചക്കറികൾക്ക് 500% വരെ വില കയറി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരി 6ന് സവാള വില കിലോയ്ക്ക് 36.7 രൂപയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി അഞ്ചിന് 220.4 രൂപയായി. രാജ്യത്തു ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒരു കിലോ ധാന്യപ്പൊടിക്ക് 3,000 രൂപ വരെയാണ് വില. ഭക്ഷണവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ തമ്മിലടിക്കുന്നതിന്റെയും ഭക്ഷണ ട്രക്കുകൾക്കു പിന്നാലെ പായുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ഡോളറുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ കറൻസി കൂപ്പുകുത്തി. ഫെബ്രുവരി 11ന് ഒരു ഡോളറിന് 269.27 പാക്ക് രൂപയാണ് വിനിമയമൂല്യം. ഐഎംഎഫിൽനിന്നു കൂടുതൽ വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിന് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ അയവു വരുത്തിയതോടെയാണ് മൂല്യം ഇടിഞ്ഞത്. കറൻസി റേറ്റിൻമേലുള്ള സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കാനും മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് റേറ്റ് നിർണയിക്കപ്പെടണമെന്നും പാക്ക് സർക്കാരിനോട് ഐഎംഎഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്ന 7 ബില്യൻ ഡോളർ സഹായം ഏങ്ങനെയും നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു രാജ്യം.

വിതരണ ശൃംഖലയിലുണ്ടായ തകരാറുമൂലവും മറ്റും പാക്കിസ്ഥാനിൽ മിക്കയിടത്തും വൈദ്യുതി മുടക്കവും പതിവായി. വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ ചന്തകളും ഷോപ്പിങ് മാളുകളും രാത്രി എട്ടരയ്ക്ക് അടയ്ക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. കടുത്ത പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ചെലവുചുരുക്കൽ പദ്ധതികളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരത്തിലേക്കു പാക്കിസ്ഥാന് 100 കോടി ഡോളർ (8,300 കോടി രൂപ) യുഎഇ നൽകിയത് ആശ്വാസമായി. നിലവിലുള്ള 200 കോടി ഡോളറിന്റെ (16,600 കോടി രൂപ) കരുതൽ ധനത്തിനു പുറമേയാണിത്. പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷരീഫിന്റെ സന്ദർശനത്തിലാണ് പുതിയ സാമ്പത്തിക സഹായം യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പാക്കിസ്ഥാന്‍റെ പതനം വീണ്ടും പട്ടാള ഭരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകള്‍ വർധിപ്പിക്കുന്നെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നു. വിശപ്പിന്‍റെ കരച്ചിലുയരുന്ന 116 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പാക്കിസ്ഥാന്‍ 92-ാമത്തെ നിരയിലാണ് ഇപ്പോൾ. 2021 ജൂണ്‍ മാസത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് പാക്കിസ്ഥാന്‍റെ പ്രതിശീര്‍ഷ വരുമാനം 1551.18 ഡോളറും, ഇന്ത്യയുടേത് 7,130 ഡോളറും, അമേരിക്കയുടേത് 70,480 ഡോളറുമാണ്. ഐഎംഎഫിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന തുക പ്രതിവര്‍ഷം അടയ്ക്കേണ്ടതായ പലിശയ്ക്കുപോലും തികയില്ലെന്ന യാഥാർഥ്യവും പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുന്നിലുണ്ട്.

