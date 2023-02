ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ നാളെ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റും; എല്ലാ സൗകര്യവും എഐസിസി ഒരുക്കുമെന്ന് കെ.സി.

തിരുവനന്തപുരം∙ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ നാളെ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റും. അദ്ദേഹത്തിന് ന്യുമോണിയ ഭേദമായി. നേരത്തെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള തുടർചികിത്സയ്ക്കായി മറ്റേതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ തടസ്സമില്ലെന്നും ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുവേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യവും എഐസിസി ഒരുക്കുമെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ അറിയിച്ചു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ കെ.സി.വേണുഗോപാൽ സന്ദർശിച്ചു

സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച മെഡിക്കൽ ബോർഡും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രിയിലെത്തി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. അവരും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുന്നതിന് അനുമതി നൽകി. ബെംഗളൂരുവിലെ എച്ച്സിജി കാൻസർ സെന്ററിലേക്ക് തുടർചികിത്സയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം എയർ ആംബുലൻസ് ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Oommen Chandy to be shifted to Bengaluru for treatment