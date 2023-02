ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജാർഖണ്ഡിൽ ആർജെഡി– ജെഎംഎം സഖ്യം

പട്ന ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർജെഡി – ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച (ജെഎംഎം) കക്ഷികൾ സഖ്യത്തിൽ മൽസരിക്കാൻ തീരുമാനം. ആർജെഡി നേതാവും ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ തേജസ്വി യാദവ് ജെഎംഎം നേതാവും ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഹേമന്ത് സോറനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണു ധാരണയുണ്ടായത്. റാഞ്ചിയിൽ ഹേമന്ത് സോറന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. ബിഹാറിൽ വിജയകരമായ മഹാസഖ്യം ജാർഖണ്ഡിലേക്കു കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഹാർ – ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപിയെ തോൽപിക്കുകയെന്നതാണു ആർജെഡി – ജെഎംഎം കക്ഷികളുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യം. ജാർഖണ്ഡിൽ ഹേമന്ത് സോറൻ സർക്കാരിൽ ഘടകകക്ഷിയാണ് ആർജെഡി. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജാർഖണ്ഡിൽ ആർജെഡി സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തുന്നത് ബിജെപി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണു ധാരണ. ബിഹാറിൽ ജെഎംഎമ്മും സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തില്ല. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും അതിർത്തി മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇരുകക്ഷികൾക്കും നിർണായകമായ സ്വാധീനമുണ്ട്.

