കൊച്ചിയില്‍ ഒരു മാസത്തിനിടെ 18 വാഹനാപകട മരണം; ആറെണ്ണവും ബസപകടം

കൊച്ചി∙ നഗരത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെയുണ്ടായത് 18 വാഹനാപകട മരണം. അതിൽ ആറ് എണ്ണവും ബസ് അപകടം മൂലമാണ്. സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ് മൂലം രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ രണ്ടു ജീവനാണ് പൊലിഞ്ഞത്. അതേസമയം, അപകടങ്ങള്‍ കൂടുമ്പോഴും പ്രതിരോധ നടപടികളുണ്ടാകുന്നില്ല. നഗരത്തിലെ ഗതാഗത നിയമ ലംഘനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസുകാരുടെ എണ്ണം പര്യാപ്തമല്ലെന്നാണ് വാദം. എല്ലാം സിസിടിവി ക്യാമറകളിൽ പതിയുന്നുണ്ടെന്നും പിഴയും നടപടിയും പിന്നാലെ വരുമെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.



English Summary: 18 Road Accident Deaths in Kochi in One Month