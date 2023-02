‘തൊട്ടടുത്താണ് കേരളം, കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല; കർണാടകയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബിജെപി വേണം

ബെംഗളൂരു ∙ കേരളം സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന പരോക്ഷ പ്രഖ്യാപനവുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുയാണെന്നും കർണാടക സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ ബിജെപി അധികാരത്തിൽ തുടരണമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. കർണാടകയിലെ പുത്തൂരിൽ ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവേയായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ പരാമർശം.

‘1700 പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ കോൺഗ്രസ് വെറുതെ വിട്ടു. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കീഴിലുള്ള ബിജെപി സർക്കാരാകട്ടെ അവരെ നിരോധിച്ച് എന്നന്നേക്കുമായി അവർക്ക് പൂട്ടിട്ടു. ദേശവിരുദ്ധ ഘടകങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന് ഒരിക്കലും കർണാടകയെ സംരക്ഷിക്കാനാകില്ല.

‘നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് കേരളമുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കർണാടകയെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തമെങ്കിൽ, ബിജെപിക്കു മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കൂ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ബിജെപി സർക്കാരിനു മാത്രമേ അതിനു സാധിക്കൂ.’– അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

English Summary: Amit Shah Slams Congress In Karnataka: 'They Released PFI Members, We Banned Them'