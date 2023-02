മുഖ്യശത്രു ബിജെപി; അവർക്കെതിരെ ആരുമായും സഖ്യമുണ്ടാക്കും: കെ.സി.വേണുഗോപാൽ

കൊച്ചി∙ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യശത്രു ബിജെപിയാണെന്നും അവർക്കെതിരെ എവിടെയും ആരുമായും സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ സന്നദ്ധമാണെന്നും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ. കൊച്ചി വടുതലയിൽ ബൂത്തുതല പ്രചാരണ പരിപാടിയായ ‘ഹാഥ് സേ ഹാഥ് അഭിയാൻ’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസം മറന്ന് ഐക്യപ്പെടാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിച്ച ‘ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര’ സഹായിച്ചു. ആ സന്ദേശം ഓരോ വീടുകളിലും എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരായ കുറ്റപത്രം ഓരോ വീടുകളിലും എത്തിക്കുമെന്നും കെ.സി.വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ, കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.

