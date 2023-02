കുടുംബം ചികിത്സ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി; ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി

തിരുവനന്തപുരം∙ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തുടർചികിത്സയ്ക്കായി ബെംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ന്യുമോണിയ ബാധയെ തുടർന്ന് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ബെംഗളൂരുവിലെ എച്ച്സിജി ആശുപത്രിയിലാണ് തുടർചികിത്സ. കുടുംബം ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി തള്ളി. മികച്ച ചികിത്സ ലഭിച്ചെന്നും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Read Also: തിളക്കമേറി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം: യാത്രക്കാര്‍ കൂടി; ഒരു വർഷം 83.6% വളർച്ച

ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം ആരോഗ്യനില വീണ്ടെടുത്തുവെന്നും തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായി മറ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് കുടുംബം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആകാമെന്ന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ബെംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

English Summary: Oommen chandy lifted to Bengaluru for further treatment