ന്യൂഡൽഹി∙ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരായ ഹിന്‍ഡന്‍ബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുന്നതില്‍ എതിര്‍പ്പില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍. നിലവിലുള്ള ഏജന്‍സികള്‍ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ പര്യാപ്തമാണെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കാമെന്ന് സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

സമിതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടവരുടെ പേരുകള്‍ മുദ്രവച്ച കവറില്‍ നല്‍കാമെന്നും സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ പറഞ്ഞു. കേസ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി. ഹിന്‍ഡന്‍ബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഓഹരി വിപണയിലുണ്ടായ തകര്‍ച്ചയും, ഇന്ത്യന്‍ നിക്ഷേപകര്‍ക്കുണ്ടാ നഷ്ടവും ഭാവിയില്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാനള്ള നടപടികളായിരിക്കും വിദഗ്ധ സമിതി പഠിക്കുക.

അദാനിക്കെതിരായ ഹിന്‍ഡന്‍ബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ തുടര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണിയിലുണ്ടായ വന്‍തകര്‍ച്ചയും നിക്ഷേപകര്‍ക്കുണ്ടായ നഷ്ടവും അന്വേഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഹര്‍ജികളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ്, ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്.നരസിംഹ, ജസ്റ്റിസ് ജെ.ബി. പർദിവാല എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്.

English Summary: Adani-Hindenburg Issue : Centre Agrees To Supreme Court's Suggestion For Expert Committee To Review Regulatory Regime