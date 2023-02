മധ്യപ്രദേശിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു; അക്രമികൾക്കായി തിരച്ചിൽ

ഭോപാൽ ∙ മധ്യപ്രദേശിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി അജ്ഞാതർ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു. നർമദപുരം ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. അമേരിക്കയിലെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ലൂഥറൻ ചർച്ചിന്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് ഈ പള്ളി. ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പ്രാര്‍ഥനയ്ക്കായി വിശ്വാസികൾ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. ആരാധനാലയത്തിനുള്ളിലെ ഉപകരണങ്ങൾ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

ഗോത്ര വിഭാഗക്കാര്‍ ഏറെയുള്ള സുഖ്‌താവ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. മതഗ്രന്ഥങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആരാധനാലയങ്ങൾക്കു കേടുപാടു വരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാനിയമം 295-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. അക്രമികളെ പിടികൂടാൻ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Church torched in Madhya Pradesh; search on for culprits