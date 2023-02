കോഴിക്കോട് ∙ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വര്‍ണവേട്ടയില്‍ സെഞ്ചറിയടിച്ച് പൊലീസ്. വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെ പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 100 കേസ്. തിങ്കളാഴ്ച രണ്ട് യാത്രക്കാരില്‍ നിന്നായി 97 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വര്‍ണം പിടിച്ചതോടെയാണ് കേസുകളുടെ എണ്ണം സെഞ്ചറി തൊട്ടത്.

42 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 80 കിലോ സ്വര്‍ണമാണ് എസ്പി എസ്.സുജിത് ദാസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെ പിടിച്ചത്. കസ്റ്റംസ് പരിശോധന മറികടന്നെത്തിയവരാണ് പൊലീസ് വലയില്‍ കുടുങ്ങിയത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

English Summary: Kerala Police Registers 100th Gold Smuggling Case Through Karipur Airport In One Year