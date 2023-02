നാലു യാത്രക്കാരുള്ള കാറിനെ ട്രക്ക് ഇടിച്ചുനിരക്കിയത് മൂന്നു കിലോമീറ്റർ: ഞെട്ടി നാട്ടുകാർ

മീററ്റ് ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിൽ നാലു യാത്രക്കാരുള്ള കാറിനെ കണ്ടെയ്നർ ട്രക്ക് ഇടിച്ചുനിരക്കി മൂന്നു കിലോമീറ്ററോളം കൊണ്ടുപോയി. സിനിമകളിലെ ആക്‌ഷൻ രംഗങ്ങളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തായി. ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ മദ്യപിച്ചിരുന്നെന്ന് പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു.

ട്രക്ക് കാറിലിടിച്ചെങ്കിലും നിർത്താതെ കാറിനെ നിരക്കി മുന്നോട്ടുപോയതോടെ യാത്രക്കാർ ബഹളം വച്ചു. എന്നിട്ടും ട്രക്ക് നിർത്താതായപ്പോൾ‌ അവർ കാറിൽനിന്നു പുറത്തുചാടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. സംഭവം കണ്ട നാട്ടുകാരാണ് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്. പിന്തുടർ‌ന്ന പൊലീസ് ട്രക്ക് തടഞ്ഞുനിർത്തി ഡ്രൈവറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

English Summary: Video: Drunk UP Man Drags Car With Container Truck, Narrow Escape For 4