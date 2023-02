ഹോങ്കോങ്∙ ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡുകൾക്കു നേരെ ചൈന ലേസർ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ആരോപണം. ലേസർ ആക്രമണത്തിന് വിധേയരായ കോസ്റ്റ ഗാർഡ് ജീവനക്കാർക്ക് താൽക്കാലിയകമായി കാഴ്ച നഷ്ടമായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തെക്കൻ ചൈന കടലിലെ സെക്കൻഡ് തോമസ് ഷോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് ഫെബ്രുവരി ആറിനാണ് സംഭവം. ലേസർ ആക്രമണത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഫിലിപ്പീൻസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അവരുടെ ഫെയ്സ്ബുക് പേജിൽ പങ്കുവച്ചു.

പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന സായുധ സംഘത്തിന് ഭക്ഷണവും മറ്റു സാധനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡുകൾ സഞ്ചരിച്ച കപ്പലിനു നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ചൈന തയാറായില്ലെന്നാണ് വിവരം.



ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ ബിആർപി മലാപാസ്കുവ എന്ന കപ്പലിനു നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. പച്ച ലേസർ വെളിച്ചം രണ്ടു തവണ കപ്പിലുണ്ടായിരുന്നവർക്കു നേരെയുതിർത്തെന്നാണ് ആരോപണം. ഇതിനു പുറമേ ചൈനീസ് കപ്പൽ 150 യാർഡ് അടുത്തെത്തുകയും മറ്റു ചില ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് ഫിലിപ്പീൻസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആരോപിച്ചു.



English Summary: Philippine Coast Guard says Chinese ship aimed laser at one of its vessels