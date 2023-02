മൊബൈൽ ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ബസ് ഓടിച്ച് ഡ്രൈവർ - വിഡിയോ

േകാഴിക്കോട്∙ മൊബൈൽ ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രൈവർ ബസ് ഓടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. കോഴിക്കോട് പരപ്പനങ്ങാടി റൂട്ടിലോടുന്ന സ്വകാര്യ ബസിലെ ഡ്രൈവറുടേതാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30നാണ് സംഭവം. ബസിലെ യാത്രക്കാരാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്. ഫറോക്ക് മുതൽ ഇടിമുഴിക്കൽ വരെ ഏഴു കിലോമീറ്ററിനിടെ 8 തവണ ഫോൺ വിളിച്ചു. ഇടയ്ക്ക് വാട്സാപ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു കയ്യിൽ ഫോണും മറ്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റിയറിങ് ബാലൻസ് ചെയ്തുമാണ് ബസ് ഓടിച്ചത്.

English Summary: Private Bus driver using Mobile Phone on driving in Kozhikode