യുഎസ് ബലൂണുകൾ ഒരു വർഷത്തിനിടെ 10 തവണ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ചു: ചൈന

ബെയ്ജിങ് ∙ ചൈനീസ് ചാരബലൂണുകൾ വെടിവച്ചിട്ടെന്ന് യുഎസും കാനഡയും അവകാശവാദമുന്നയിക്കുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ 10 തവണയെങ്കിലും യുഎസ് ചാര ബലൂണുകൾ വ്യോമ മേഖലയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി ചൈന രംഗത്ത്. ബൊഹായ് കടലിനോട് ചേർന്ന് ആകാശത്ത് അജ്ഞാതവസ്‌തു കണ്ടെത്തിയതായി ചൈന കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് 2022 ജനുവരി മുതൽ ഇതുവരെ 10 തവണ യുഎസ് ചാരബലൂണുകൾ ചൈനയുടെ വ്യോമാതിർത്തിയിലേക്ക് അയച്ചെന്ന ആരോപണം.

‘‘യുഎസ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ അനധികൃതമായി പ്രവേശിക്കുന്നത് അത്ര അസാധാരണമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ യുഎസ് ബലൂണുകൾ 10 തവണയെങ്കിലും ചൈനയുടെ വ്യോമാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്’’ – ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് വാങ് വെൻബിൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടും തികച്ചും പ്രഫഷനലായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ചൈനയുടെ രീതിയെന്നും, യുഎസിനെ ഉന്നംവച്ച് വാങ് വെൻബിൻ വിശദീകരിച്ചു. യുഎസ് ബലൂണുകൾ അനധികൃതമായി ചൈനയുടെ വ്യോമാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ, അവരോടു തന്നെ ചോദിക്കുന്നതാകും ഉചിതമെന്നും വെൻബിൻ പറഞ്ഞു.

റിജാവോ നഗരത്തിനു സമീപത്ത് കണ്ടെത്തിയ അജ്ഞാതവസ്തു വെടിവച്ചിടാൻ കപ്പലുകളെ വിന്യസിച്ചതായി ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കടലിൽപ്പോയ മീൻപിടിത്തക്കാർ‌ക്ക് ജാഗ്രതാ സന്ദേശമയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തുന്ന വസ്തു ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്. അതിനിടെ, കാനഡയുടെ വ്യോമമേഖലയിൽനിന്നു മൂന്നാമതൊരു ബലൂൺ യുഎസ് സൈന്യം വെള്ളിയാഴ്ച വെടിവച്ചിട്ടു. യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ എഫ്-22 വിമാനം അലാസ്കയിൽ രണ്ടാം ബലൂൺ വെടിവച്ചിട്ടിരുന്നു.

തുടർന്നാണ് ശനിയാഴ്ച കാനഡയ്ക്ക് മുകളിൽ കണ്ട ബലൂൺ വീഴ്ത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച അലാസ്കയിൽ കണ്ട ബലൂൺ 40,000 അടി ഉയരത്തിൽ പറക്കുകയായിരുന്നു. ഇതു വ്യോമഗതാഗതത്തിനു ഭീഷണിയുയർത്തിയതിനാലാണു നടപടിയെന്നാണു വൈറ്റ് ഹൗസ് വിശദീകരണം.

വെള്ളിയാഴ്ച വെടിവച്ചിട്ട ബലൂണിന് ഒരു കാറിന്റെ വലുപ്പമാണുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് യുഎസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കഴി‍ഞ്ഞയാഴ്ച സൗത്ത് കാരലൈന തീരത്ത് വെടിവച്ചിട്ട ചൈനീസ് ബലൂണുമായി ഇതിനു കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്നു യുഎസ് സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ വക്താവ് ജോൺ കിർബി പറഞ്ഞു. ബലൂണിൽ ആശയവിനിമയ സിഗ്നലുകളും മറ്റും ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും യുഎസ് ആരോപിച്ചു.

English Summary: US Balloons Entered Airspace "Over 10 Times" Since January 2022: China