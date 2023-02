അമേരിക്കന്‍ ആകാശത്ത് വീണ്ടും അജ്ഞാതവസ്തു; വെടിവച്ചിട്ടു: അതീവ ജാഗ്രത

വാഷിങ്ടൻ∙ അമേരിക്കന്‍ ആകാശത്ത് വീണ്ടും അജ്ഞാതവസ്തു. യുഎസ്-കനേഡിയൻ അതിർത്തിയിലെ ഹുറോൺ തടാകത്തിന് മുകളില്‍ കണ്ടെത്തിയ അജ്ഞാതവസ്തു അമേരിക്ക വെടിവച്ചിട്ടു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ അമേരിക്ക വെടിവച്ചിടുന്ന നാലാമത്തെ വസ്തുവാണിത്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ വെടിവയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.

എഫ് -16 വിമാനമാണ് വെടിവച്ചിട്ടത്. സൗത്ത് കാരലൈന തീരത്ത് കണ്ടെത്തിയ ചൈനീസ് ചാര ബലൂണും അലാസ്കയിലും കാനഡയുടെ വ്യോമമേഖലയിലും കണ്ടെത്തിയ ബലൂണുകളും നേരത്തെ വെടിവച്ചിട്ടിരുന്നു. ഹുറോൺ തടാകത്തിന് മുകളില്‍ കണ്ടെത്തിയ അജ്ഞാതവസ്തു താരതമ്യേന ചെറിയതാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

കഴി‍ഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് സൗത്ത് കാരലൈന തീരത്ത് ചൈനീസ് ബലൂണ്‍ വെടിവച്ചിട്ടത്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ എഫ്-22 വിമാനം അലാസ്കയിൽ രണ്ടാം ബലൂൺ വെടിവച്ചിട്ടത്. തുടർന്നാണ് ശനിയാഴ്ച കാനഡയ്ക്ക് മുകളിൽ കണ്ട ബലൂൺ വീഴ്ത്തിയത്. ആദ്യം വീഴ്ത്തിയ ബലൂണിനെക്കാൾ ചെറുതായിരുന്നതിനാൽ മറ്റു രണ്ടു ബലൂണുകളെയും അജ്ഞാതവസ്തു എന്നു വിലയിരുത്തിയാണ് വെടിവച്ചിട്ടത്.

വെള്ളിയാഴ്ച അലാസ്കയിൽ കണ്ട ബലൂൺ 40,000 അടി ഉയരത്തിൽ പറക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനു ഒരു കാറിന്റെ വലിപ്പമാണുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് യുഎസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കഴി‍ഞ്ഞയാഴ്ച സൗത്ത് കാരലൈന തീരത്ത് വെടിവച്ചിട്ട ചൈനീസ് ബലൂണുമായി ഇതിനു കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്നു യുഎസ് സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ വക്താവ് ജോൺ കിർബി പറഞ്ഞു. ബലൂണിൽ ആശയവിനിമയ സിഗ്നലുകളും മറ്റും ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും യുഎസ് ആരോപിച്ചു.

ബലൂണും അജ്ഞാതവസ്തുക്കളും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് യുഎസ് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. ചാര പ്രവര്‍ത്തനത്തിനുള്ള ബലൂണുകളാണ് ഇതെന്നാണ് സംശയം. വ്യോമ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി. തുടര്‍ച്ചയായി ബലൂണുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വ്യോമ ഗതാഗതത്തിനും ഭീഷണിയാണ്.

∙ ചൈനയുടെ ആകാശത്തും അജ്ഞാതവസ്തു; വെടിവച്ചിടും

തങ്ങളുടെ വ്യോമമേഖലയിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയ ചൈനീസ് ചാരബലൂണുകൾ വെടിവച്ചിട്ടെന്ന് യുഎസും കാനഡയും അവകാശവാദമുന്നയിക്കുമ്പോൾ ബൊഹായ് കടലിനോട് ചേർന്ന് ആകാശത്ത് അജ്ഞാതവസ്‌തു കണ്ടെത്തിയതായി ചൈനയുടെ പ്രഖ്യാപനം. റിജാവോ നഗരത്തിനു സമീപത്ത് കണ്ടെത്തിയ അജ്ഞാതവസ്തു വെടിവച്ചിടാൻ കപ്പലുകളെ വിന്യസിച്ചതായി ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദേശിച്ച് കടലിൽപ്പോയ മീൻപിടിത്തക്കാർ‌ക്ക് അധികൃതർ സന്ദേശമയച്ചു. വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തുന്ന വസ്തു ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്.

