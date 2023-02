ഇടുക്കി∙ കാട്ടാനശല്യത്തിനെതിരെ പൂപ്പാറയില്‍ നിരാഹാരസമരം നടത്തുന്ന കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ എംഎം മണി എംഎല്‍എ. കാട്ടാനകളെ ഉണ്ടാക്കിയത് പിണറായി വിജയനല്ല. സര്‍ക്കാര്‍ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആനയെ പിടിക്കാന്‍ വി.ഡി.സതീശനെ ഏല്‍പ്പിക്കാമെന്നും എംഎം മണി പരിഹസിച്ചു.



ഇതിനിടെ ഇടുക്കി മാങ്കുളത്ത് കാട്ടാന ആക്രമണം. ഏക്കറുകണക്കിന് കൃഷി ആനക്കൂട്ടം നശിപ്പിച്ചു. ഏലവും കമുകും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കൃഷിയാണ് നശിപ്പിച്ചത്. മാങ്കുളം വിരിപ്പാറയിലാണ് സംഭവം. ആദിവാസികള്‍ താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ കാട്ടാനശല്യം പതിവാണ്.. സമീപത്ത് നിരവധി കാട്ടാനകളുള്ള കാടായതിനാല്‍ പലപ്പോഴും ആനകള്‍ ഇറങ്ങിവരും. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പ്രദേശത്ത് വീണ്ടും ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. കിഴികണ്ടത്തില്‍ തോമസ് ആന്‍റണിയുടേതാണ് തോട്ടം. ആയിരം കിലോ ഏലം വിളവെടുത്തിരുന്ന തോട്ടം ആനക്കൂട്ടം ചവിട്ടിമെതിച്ചു. നിരവധി കമുകും കുത്തിമറിച്ചിട്ടു. കൃഷി ആവശ്യത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ആനക്കൂട്ടം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: ‘Wild elephant not a Pinarayi creation, V D Satheesan can be assigned to catch them