പട്ന ∙ സൈന്യത്തിൽ മുസ‌്‌ലിംകൾക്കു 30% സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ജനതാദൾ (യു) നേതാവ് ഗുലാം റസൂൽ ബല്യാവിയുടെ പ്രസ്താവന തള്ളി ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. പലർക്കും എന്തും വിളിച്ചു പറയുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടെന്നും ഗുലാം റസൂലിനെ കാണുമ്പോൾ പ്രസ്താവനയ്ക്കു വിശദീകരണം തേടുമെന്നും നിതീഷ് പ്രതികരിച്ചു. സൈന്യത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തി വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കരുതെന്നു പാർട്ടി നേതൃത്വം ഗുലാം റസൂലിനെ താക്കീതു ചെയ്തു.

നവാഡയിൽ മുസ്‌ലിം സമുദായ സംഘടന സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിലായിരുന്നു ഗുലാം റസൂലിന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവന. പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള ഭീകരരെ നേരിടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു ഭയമാണെങ്കിൽ സൈന്യത്തിൽ 30% മുസ്ലിം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നായിരുന്നു റസൂലിന്റെ പരാമർശം. ഗുലാം റസൂലിന്റെ പ്രസ്താവന സൈന്യത്തെയും ഹിന്ദുക്കളെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നതാണെന്നു ബിജെപി വക്താവ് നിഖിൽ ആനന്ദ് പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Will ask why, says CM Nitish on JDU leader demanding Muslim reservation in Army