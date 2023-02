മരുന്ന് വാങ്ങാനെത്തിയ അച്ഛനെ തിരിച്ചയച്ച സംഭവം: മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തു

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വാഹനത്തിന് കടന്നുപോകാനുള്ള സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണത്തിനിടയിൽ കുഞ്ഞിനു മരുന്നു വാങ്ങാനെത്തിയ അച്ഛനെ പൊലീസ് തിരിച്ചയച്ച സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. എറണാകുളം റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി അന്വേഷണം നടത്തി നാലാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് നിർദേശിച്ചു. മാധ്യമ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.

ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.45നാണ് മരുന്നു വാങ്ങാനിറങ്ങിയ യുവാവിനെ പൊലീസ് തടഞ്ഞത്. എംസി റോഡിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ കാലടിയിലും കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു തിരിയുന്ന മറ്റൂർ ജംക്‌ഷനിലും വൻ പൊലീസ് സന്നാഹമായിരുന്നു. വിദേശത്തേക്കു പോകുന്ന ഭാര്യയെ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ വിട്ടു മടങ്ങുമ്പോഴാണ് കോട്ടയം തിരുവഞ്ചൂർ സ്വദേശി എസ്.ശരത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കു മരുന്നു വാങ്ങാൻ വഴിയിലിറങ്ങിയത്. കാർ അവിടെ നിർത്താൻ പാടില്ലെന്നായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.

മരുന്നു വാങ്ങി പെട്ടെന്നു പോകുമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും വഴങ്ങിയില്ല. ഒരു കിലോമീറ്ററോളം മുന്നോട്ടുപോയെങ്കിലും വേറെ മരുന്നുകട കാണാതെ ശരത് തിരികെവന്ന് സമീപത്തുള്ള ഹോട്ടൽ വളപ്പിൽ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തു. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വീണ്ടും കയർത്തപ്പോൾ മരുന്നുകടയുടമ എം.സി.മത്തായി എതിർത്തു. അതോടെ കട പൂട്ടിക്കുമെന്നായി പൊലീസ്. മരുന്നു വാങ്ങി പെട്ടെന്നു മടങ്ങിയ ശരത്, മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യേഗസ്ഥർക്കും പരാതി അയച്ചു. ഇവിടെ കടകൾക്കുമുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന‌വരെയെല്ലാം പൊലീസ് ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു. കടയിൽ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരെ ഇറക്കിവിട്ടതായും പരാതിയുണ്ട്. കറുത്ത ഷർട്ട് ധരിച്ചിരുന്ന ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരനെ വിരട്ടിവിട്ടു. സ്റ്റാൻഡുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകളും ഒഴിപ്പിച്ചു.

English Summary: Father Who Came to Buy Medicine For Child Was Sent Back by Police: Human Rights Commission Filed a Case