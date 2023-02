‘ഇന്ത്യ നിഷ്പക്ഷമായി നിൽക്കുന്നു, അതിനാൽ പാക്കിസ്ഥാനും...’: വെളിപ്പെടുത്തി ഇമ്രാൻ‌ ഖാൻ

ലഹോർ ∙ യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ അധിനിവേശം നടത്തുന്നതിനെ അപലപിക്കണമെന്നു മുൻ സേനാമേധാവി ജനറൽ ഖമർ ജാവേദ് ബജ്‍വ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും താൻ നിരസിച്ചെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ. ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതെന്നും ഇമ്രാൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘‘(ഒരു വർഷം മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കെ) റഷ്യാ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ, റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെ അപലപിക്കണമെന്ന് ജനറൽ ബജ്‍വ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുഎസിന്റെ തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിയായ ഇന്ത്യ നിഷ്പക്ഷമായാണു നിൽക്കുന്നത്. അതിനാൽ പാക്കിസ്ഥാനും നിഷ്പക്ഷമായാണു നിൽക്കേണ്ടതെന്നു പ്രതികരിച്ചു. ഞാൻ നിരസിച്ചതിനു പിന്നാലെ, യുഎസിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ റഷ്യയുടെ അധിനിവേശത്തെ ജനറൽ ബജ്‍വ ഒരു സുരക്ഷാ സെമിനാറിൽ അപലപിച്ചു’’– വിദ്യാർഥികളോടു സംസാരിക്കവേ ഇമ്രാൻ വ്യക്തമാക്കി.

യുക്രെയ്ന് എതിരെ ‘പ്രത്യേക സേനാദൗത്യത്തിന്’ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ ഉത്തരവിട്ട ദിവസം റഷ്യ സന്ദർശിച്ചതിനെ ഇമ്രാൻ ന്യായീകരിച്ചു. ‘‘ഇന്ത്യയ്ക്കു നൽകുന്നപോലെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഗോതമ്പും എണ്ണയും പാക്കിസ്ഥാനും തരണമെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണു റഷ്യയിൽ പോയത്. റഷ്യയുടെ പിന്തുണയോടെ, ഇന്ത്യ നാണ്യപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് 7.5 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 5.5 ശതമാനമായി കുറച്ചു. പാക്കിസ്ഥാന്റെ നാണ്യപ്പെരുപ്പം 12ൽനിന്ന് 30 ശതമാനമായി ഉയർന്നു’’– ഇമ്രാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തന്നെ അധികാരത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയതിന്റെയും പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം ജനറൽ ബജ്‍‌വയ്ക്കാണെന്നും ഇമ്രാൻ ആരോപിച്ചു.

