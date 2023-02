ബിജെപിക്ക് ഒന്നും ഒളിക്കാനില്ല, ഭയക്കാനുമില്ല: അദാനി വിവാദത്തിൽ അമിത് ഷാ

ന്യൂഡൽഹി ∙ അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ബിജെപിയെ ആക്രമിക്കുന്നതിനിടെ, വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ രംഗത്ത്. അദാനി വിവാദത്തിൽ ബിജെപിക്ക് യാതൊന്നും മറയ്ക്കാനില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി. സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന വിഷയമെന്ന നിലയിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിനില്ലെന്നും അമിത് ഷാ അറിയിച്ചു.

‘‘ഈ വിഷയം നിലവിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയത്തിൽ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ല. പക്ഷേ, ഈ വിഷയത്തിൽ ബിജെപിക്ക് ഒന്നും ഒളിക്കാനില്ല എന്നതാണ് വസ്തത. ഭയപ്പെടാനും ഒന്നുമില്ല’ – വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ അമിത് ഷാ വിശദീകരിച്ചു.‌

∙ ‘മോദി ജനപ്രിയൻ, 2024ലും മത്സരമുണ്ടാകില്ല’

2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് കാര്യമായ മത്സരം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ രാജ്യം ഒന്നടങ്കം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു പിന്നിൽ അണിനിരന്നിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദഹം പറഞ്ഞു.

ബിബിസിയുടെ ഡോക്യുമെന്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിലും അമിത് ഷാ പ്രതികരിച്ചു. എത്രയൊക്കെ ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നാലും, ഒടുവിൽ സത്യം തന്നെ ജയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ പറയുന്ന ശക്തികളെല്ലാം 2002 മുതൽ മോദിക്കു പിന്നാലെയുണ്ട്. പക്ഷേ, ഓരോ തവണയും മോദി കൂടുതൽ കരുത്തനായി തിരിച്ചുവരുന്നതാണ് ശീലമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ ‘ആരുടെയും സംഭാവനകൾ മറയ്ക്കില്ല’

രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളുടെ പേരു മാറ്റി മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരുടെ സംഭാവനകൾ ചരിത്രത്തിൽനിന്ന് മായ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവും അമിത് ഷാ അഭിമുഖത്തിൽ നിഷേധിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സർക്കാരുകൾ വിശദമായ ആലോചനകൾക്കു ശേഷം അവരുടെ അധികാര പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് അമിത് ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചരിത്രത്തിൽനിന്ന് ആരുടെയും സംഭാവനകൾ നീക്കാൻ ബിജെപിക്ക് താൽപര്യമില്ലെന്നും അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.

‘‘ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ആരുടെയും സംഭാവനകൾ വിസ്മരിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. ആരുടെയും സംഭാവനകൾ നീക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹവുമില്ല. പക്ഷേ, രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം കാത്തുസംരക്ഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ, അതിനോട് എതിർപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല’ – അമിത് ഷാ വിശദീകരിച്ചു.

‘‘മുൻപ് മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നഗരങ്ങളല്ലാതെ, ഒറ്റ നഗരത്തിന്റെയും പേര് ഞങ്ങൾ പുനർനാമകരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. വിശദമായ കൂടിയാലോചനകൾക്കു ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സർക്കാരുകൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഓരോ സർക്കാരുകൾക്കും അവരുടേതായ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളുമുണ്ട്’ – അമിത് ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

∙ ‘ജമ്മു കശ്മീരിനെ രക്ഷിച്ചത് ബിജെപി’

രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ സംഭാവനകളെ വിസ്മരിച്ച് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കും അമിത് ഷാ മറുപടി നൽകി. ബിജെപി സർക്കാർ നീക്കം ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിൾ 370 പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സർക്കാരാണ് ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാത്രമല്ല, ഇതുമൂലം രാജ്യത്തിന് ഒട്ടേരെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

‘‘നെഹ്റു കാരണമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 370 നടപ്പാക്കിയത്. 1950 മുതൽ തന്നെ ഇത് നടപ്പാക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. ഇത് രാജ്യത്തിന് കനത്ത നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഭീകരവാദം തീർത്തും കുറഞ്ഞതും, അവിടെ നടക്കുന്ന വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കണക്കുകൾ ആർക്കും പരിശോധിക്കാം. ഇപ്പോൾ ജമ്മു കശ്മീർ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾക്കു വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്’ – അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

∙ ‘വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ സമാധാനം’

വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതും ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ നേട്ടമാണെന്ന് അമിത് ഷാ അവകാശപ്പെട്ടു. ‘‘നിലവിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ സമാധാനമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ തീവ്ര ഗ്രൂപ്പുകളുമായി സർക്കാർ ധാരണയിലെത്തി. എണ്ണായിരത്തിലധികം തീവ്രവാദികൾ ആയുധംവച്ച് കീഴടങ്ങി സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. മുൻപ് ആക്രമണങ്ങളുടെയും ബന്ദിന്റെയും പേരിൽ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്ന വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ റോഡും റെയിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമായി’ – അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

‘‘കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 51 തവണ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി പോലും ഇത്രയേറെ തവണ അവിടം സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല. ഓരോ 15 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയെങ്കിലും അവിടെ പോകുന്നുണ്ട്’ – അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

∙ ‘കർണാടകയിൽ ബിജെപി ജയിക്കും’

ഉടൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന കർണാടകയിൽ ബിജെപി ഭൂരിപക്ഷം നേടുമെന്നും അമിത് ഷാ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനിടെ ഞാൻ അഞ്ച് തവണ അവിടം സന്ദർശിച്ചു. അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും അവർക്കിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കുള്ള ജനപ്രീതിയും ഞാൻ നേരിട്ടു കണ്ടു. കർണാടകയിൽ ബിജെപി വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരം നിലനിർത്തുമെന്ന് തീർച്ച’ – അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. കർണാടകയ്ക്കു പുറമെ രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ബിജെപി അധികാരം പിടിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

