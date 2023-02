ന്യൂഡൽഹി ∙ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണ വാർഷികത്തിൽ വിവാദ പരാമർശവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്. പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിനു തിരിച്ചടിയായി ബാലാക്കോട്ടിൽ ഇന്ത്യ മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയതിനു തെളിവില്ലെന്നു പറഞ്ഞു വിവാദമായതിന്റെ ചൂടാറും മുൻപേയാണ് അടുത്ത പരാമർശം.

‘‘പുൽവാമയിൽ രക്തസാക്ഷികളായ 40 സിആർപിഎഫ് ജവാന്മാർക്ക് നാം ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 14) ആദരം അർപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രകടമായ ഇന്റലിജൻസ് പരാജയമാണ് അവരുടെ മരണത്തിനു കാരണം. രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടുംബത്തിന് അനുയോജ്യമായ പുനരധിവാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’’– ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാനു ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുകയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നു ബിജെപി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

നേരത്തേ, പാക്ക് ഭീകരതാവളങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻസേന നടത്തിയ മിന്നലാക്രമണത്തിനു തെളിവില്ലെന്ന ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്ങിന്റെ വിവാദ പരാമർശം രാഹുൽ ഗാന്ധി തള്ളിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസിനു സേനയെ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും സൈനിക ദൗത്യത്തിനു തെളിവു ഹാജരാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്ങിന്റെ വ്യക്തിപരമായ വീക്ഷണത്തെ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: On Pulwama attack anniversary, Digvijaya Singh sparks off fresh row with ‘blatant intelligence failure’ charge