യുഎസിൽ വീണ്ടും വെടിവയ്പ്, ഒരു മരണം; അക്രമിക്കായി തിരച്ചിൽ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ യുഎസിലെ മിഷിഗൻ സർവകലാശാലാ ക്യാംപസിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ ഒരു മരണം. ഒട്ടേറെപ്പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. ക്യാംപസിൽ രണ്ടിടത്ത് വെടിവയ്പ്പുണ്ടായതാണ് റിപ്പോർട്ട്. അക്രമിക്കായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ഇയാൾ മാസ്ക് ധരിച്ചെത്തിയാണ് വെടിവയ്പ് നടത്തിയതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികളെ ഉദ്ധരിച്ച് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

‘ഈസ്റ്റ് ലാൻസിങ് ക്യാംപസിൽ ബെർകി ഹാളിനോടു ചേർന്ന് വെടിവയ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നു. എത്രയും വേഗം എല്ലാവരും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു നീങ്ങുക. പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്’ – ഒരാൾ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

വെടിവയ്പിൽ പരുക്കേറ്റവരെ സ്പാരോ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. ക്യാംപസിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ വളഞ്ഞ പൊലീസ് സംഘം, അക്രമിയെ കണ്ടെത്താനായി വ്യാപക തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്.



