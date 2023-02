നിക്കിയെ കൊന്നത് ഡേറ്റാ കേബിള്‍ ഉപയോഗിച്ച്; മൃതദേഹം ഫ്രിജിൽ: അന്നുതന്നെ മറ്റൊരാളുമായി വിവാഹം

ന്യൂഡൽഹി∙ ജീവിത പങ്കാളിയെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം ഫ്രിജിൽ സൂക്ഷിച്ച സംഭവത്തിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. ഏറെ ചർച്ചയായ ശ്രദ്ധ വോക്കർ കൊലപാതകത്തിനു സമാനമാണു പുതിയ സംഭവം. നിക്കി യാദവ് (23) കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പങ്കാളി സഹിൽ ഗെലോട്ട് (24) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ഹരിയാന സ്വദേശിയായ നിക്കിയെ ഡേറ്റാ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണു കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നു പ്രതി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാളെ 5 ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. കൊലപാതകത്തിനു മുൻപ് നിക്കിയും സഹിലും തമ്മിൽ കാറിൽവച്ച് രൂക്ഷമായ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. നിക്കിയെ വകവരുത്തിയ ദിവസം സഹിൽ മറ്റൊരു യുവതിയെ വിവാഹവും കഴിച്ചു.

ഫാർമ വിദ്യാർഥിയായ സഹിലിന്റെ കുടുംബം പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിൽ ധാബ നടത്തുകയാണ്. കൊലയ്ക്കുശേഷം ഇയാൾ നിക്കിയുടെ മൃതദേഹം ഫ്രിജിൽ സൂക്ഷിച്ചു. ‌‌‌നിക്കിയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണു കൊലപാതക വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. നിക്കി എവിടെപ്പോയെന്നു കുടുംബത്തിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്വേഷണത്തിന് ഒടുവിൽ പൊലീസ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി പോസ്റ്റ്‍‌മോർട്ടത്തിന് അയച്ചു.

മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുടെ തയാറെടുപ്പിനിടെയാണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പെട്ടതും പ്രണയത്തിലായതും. വർ‌ഷങ്ങളായി ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും സഹിലിന്റെ വിവാഹം നേരത്തേ ഉറപ്പിച്ചതാണെന്ന കാര്യം നിക്കിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്നു നിക്കിയുടെ പിതാവ് സുനിൽ യാദവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Delhi Man Strangled Partner With Data Cable, Kept Body In Fridge: Sources