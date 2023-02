കുഞ്ഞിന്റെ ജനനസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആശുപത്രി രേഖകള്‍ പ്രകാരം; മുനീറിന്റെ പ്രസ്താവന തള്ളി സിയ

കോഴിക്കോട്∙ ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ ദമ്പതിമാര്‍ക്ക് പിറന്ന കുഞ്ഞിന് നല്‍കിയത് ആശുപത്രി രേഖകള്‍ പ്രകാരമുള്ള ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്. കു‍ഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയ സഹദിനെ അച്ഛനായി കാണിച്ചുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കണമെന്ന ഇവരുടെ ആവശ്യം സംബന്ധിച്ച് നിയമവിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തും. അതേസമയം, എം.കെ.മുനീറിന്റെ പരാമര്‍ശങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്നതായി സിയ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയ സഹദിനെ പിതാവും പങ്കാളിയായ സിയയെ മാതാവായും പരിഗണിച്ച് ജനനസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കണമെന്നായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ആവശ്യം. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിനും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും അപേക്ഷയും നല്‍കി. നിയമപരമായ കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷം ഇവരുടെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ മാതൃശിശു സംരക്ഷണവകുപ്പ് സൂപ്രണ്ട് മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. പുരുഷന്‍ പ്രസവിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ മൂഢസ്വര്‍ഗത്തിലെന്ന മുസ്‍ലിം ലീഗ് നേതാവ് എം.കെ.മുനീറിന്റെ പ്രസ്താവനയെ തള്ളി സിയ, വിമര്‍ശിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതമെന്നും അതിനാല്‍ മറുപടി ഇല്ലെന്നും സിയ. പറഞ്ഞ ആള്‍ക്കാരുടെ ചെലവില്‍ അല്ലല്ലോ ഞങ്ങള്‍ കഴിയുന്നത്. അവര്‍ എന്തു വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ. അത് ആ വഴിക്ക് പോട്ടെയെന്നും സിയ പറഞ്ഞു.

English Summary: Issue of birth certificate of child of transgender couple Kozhikode