സാങ്കേതിക സർവകലാശാല: പിവിസിക്ക് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്ക്

തിരുവനന്തപുരം∙ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ നവംബർ മുതൽ പിവിസി സ്ഥാനത്തുനിന്നു വിട്ടുനിന്ന സാങ്കേതിക സർവകലാശാല പിവിസി ഡോ.എസ്.അയ്യൂബ് ഇന്ന് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ എത്തിയെങ്കിലും വിസി ഡോ. സിസാ തോമസ് അനുമതി നൽകിയില്ല. 2018ലെ യുജിസി ചട്ടപ്രകാര വിസിയുടെ കാലാവധിക്കൊപ്പം പിവിസിയുടെ കാലാവധിയും അവസാനിക്കുമെന്നതുകൊണ്ടാണിത്.

സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ തുടർന്നു പദവി നഷ്ടപ്പെട്ട മുൻ വിസി ഡോ. എം.എസ്. രാജശ്രീ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ പിവിസിക്കും തൽസ്ഥാനത്തു തുടരാനാവില്ലെന്നാണു സിസ തോമസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് വിസി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ ഡോ. അയ്യൂബ് പിവിസിയായി തുടരുന്നതും കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും വിസി അറിയിച്ചു.

2019 ജൂണിലാണ് നാലു വർഷകാലത്തേക്കു പിവിസിയായി ഡോ. എസ്. അയ്യൂബ് ചുമതല ഏറ്റത്. കൊല്ലം ടികെഎം എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനത്തുനിന്നും 2022 മാർച്ചിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തെങ്കിലും പിവിസിയുടെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്രായം 60 വയസ് ആയതുകൊണ്ട് കോളജ് സർവിസിൽനിന്നു റിട്ടയർചെയ്ത ശേഷവും അദ്ദേഹം പിവിസിയായി തൽസ്ഥാനത്തു തുടരുകയായിരുന്നു. യുജിസി ചട്ടപ്രകാരം വിസിയോടൊപ്പം പദവി ഒഴിയണമെന്നതു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനു ഒക്ടോബർ മുതൽ പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

English Summary: KTU Pro-VC Dr. S. Ayyub was barred from resuming the post by VC Dr. Sisa Thomas