നവി മുംബൈയിൽ‌ വസ്ത്ര ഗോഡൗണിൽ തീപിടിത്തം

മുംബൈ ∙ നവി മുംബൈയിൽ‌ വൻ തീപിടിത്തം. വസ്ത്ര ഗോഡൗണിലാണു വൈകിട്ടോടെ തീപിടിത്തമുണ്ടാത്. തീ അണയ്ക്കാനായി അഗ്നിശമന സേനയുടെ അനേകം യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി. ഗോഡൗണിനുള്ളിൽനിന്നു തീയും പുകയും വരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വാർത്താ ഏജൻസി എഎൻഐ പുറത്തുവിട്ടു.

നേരത്തേ, മുംബൈ കുർളയിൽ 13 നില കെട്ടിടത്തിനു തീ പിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ വയോധിക മരിച്ചിരുന്നു. ശകുന്തള രമണി (70) ആണു മരിച്ചത്. പൊള്ളലേറ്റ ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. കെട്ടിടത്തിലെ മറ്റു താമസക്കാരെ പരുക്കുകളില്ലാതെ രക്ഷിച്ചെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Major fire breaks out at factory in Navi Mumbai