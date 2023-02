സുൽഫത്തിന്റെ മരണം: അറസ്റ്റിലായ ഭർത്താവിന്റെ ബെംഗളൂരു ബന്ധം പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു

നിലമ്പൂർ∙ മമ്പാട് പെങ്ങല്ലൂരിലെ സുൽഫത്തിന്റെ മരണത്തിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റിലായ ഭർത്താവ് പൊയിലിൽ ഷമീമിന്റെ ബെംഗളൂരു ബന്ധം പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു. 2021ൽ എംഡിഎംഎ കേസിൽ ഷമീമിനെ കൊണ്ടോട്ടി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കൂട്ടുപ്രതിയുടെ മൊഴി പ്രകാരമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ഷമീം എടവണ്ണയിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കട നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെയായിരുന്നു സംഭവം. റിമാൻഡിലായിരുന്ന ഷമീം ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയതിനുശേഷം കടയിൽ പോയിരുന്നില്ല. രണ്ടു മാസം മുൻപ് കടപൂട്ടി.

കേസിൽ കൂട്ടുപ്രതിയെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചു. ഷമീമിനെ വെറുതെ വിട്ടു. ഇടയ്ക്കിടെ ഷമീം ബെംഗളൂരുവിനു പോകാറുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിനു ലഭിച്ച വിവരം. കഴിഞ്ഞ 11‌ന് സുൽഫത്തിന്റെ സഹോദരൻ സൽമാനൊപ്പം ബെംഗളൂരുവിൽപ്പോയി ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ഒന്നിനാണു തിരിച്ചെത്തിയത്. എംഡിഎംഎ കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന സംശയത്തിൽ ഇരുവരെയും കൂട്ടി പൊങ്ങല്ലൂരിലെ വീട്ടിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല.

അതേസമയം, സുൽഫത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്താണെന്നു ബന്ധുക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതിലും വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ സുൽഫത്ത് അതിജീവിച്ചതാണെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. അയൽവാസികളുമായി യുവതി നല്ല സൗഹൃദം പുലർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഷമീം ആളുകളിൽനിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതമാണു നയിച്ചതെന്നു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.

English Summary: Malappuram Sulfath death: Kerala Police to enquire about husband travels to Bengaluru