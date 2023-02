പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില കൂട്ടാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ; ഇനി ലീറ്ററിന് 295.64 രൂപ!

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ ഗുരുതര സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ നീങ്ങുന്ന പാക്കിസ്ഥാനിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇടിത്തീയായി ഇന്ധനവില കുത്തനെ കൂട്ടുന്നു. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലീറ്ററിന് 32 പാക്കിസ്ഥാൻ രൂപ വീതം കൂട്ടുമെന്നാണു പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് െചയ്യുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ‌ പുതിയ നിരക്ക് നിലവിൽ വരും.

പെട്രോളിന് 12.8 ശതമാനമാണ് ഒറ്റയടിക്കു കൂട്ടുന്നത്. ഇതോടെ, പെട്രോൾ ലീറ്ററിന് 250ൽനിന്ന് 282 രൂപയാകും. ഡീസലിന് 12.5 ശതമാനം കൂട്ടുന്നതോടെ ലീറ്ററിന് വില 262.8ൽനിന്ന് 295.64 രൂപയാകും. മണ്ണെണ്ണവിലയിലും വർധനയുണ്ട്, 14.8 ശതമാനം. പുതുക്കിയ വില ലീറ്ററിന് 217.88 രൂപ.

പാക്ക് രൂപയുടെ മൂല്യം കുറയുന്നതും എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ ചെലവ് കൂടുന്നതുമാണ് ഇന്ധനവില വർധനയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. ഈ മാസമാദ്യം ഇന്ധനവില ലീറ്ററിന് 35 രൂപ കൂട്ടിയിരുന്നു. പാൽ, പച്ചക്കറി, മാംസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തു വലിയ വിലക്കയറ്റമാണ്.

