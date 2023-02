തൃശൂരിൽ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും മകനെയും തൂങ്ങി മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി

തൃശൂർ∙ ഇരിങ്ങാലക്കുട കാറളത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നു പേരെ തൂങ്ങി മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കാറളം ഹരിപുരം സ്വദേശി കുഴുപുള്ളി പറമ്പിൽ മോഹനൻ (62), ഭാര്യ മിനി (56), മകൻ ആദർശ് എന്നിവരയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി പത്തരയോടെ നാട്ടുകാരും കാട്ടൂർ പൊലീസും വീടിന്റെ വാതിൽ തകർത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് 3 പേരെയും തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

ആദർശിനെ ഹാളിലും മോഹനനെയും മിനിയെയും മുറികളിലും ഫാനിലാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മോഹനൻ വീടിനോട് ചേർന്ന് പലചരക്ക് കട നടത്തുകയാണ്. ആദർശ് കാറളം വിഎച്ച്എസ്എസ് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയാണ്. ഒരു മകൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിന് ഒപ്പം വിദേശത്താണ്.

English Summary: Three Persons in a Family Found Hanged at Thrissur