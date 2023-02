വയനാട് ∙ അമ്പലവയലിൽ കൂലി കൂട്ടിച്ചോദിച്ചതിന് ക്രൂരമായ മര്‍ദനമേറ്റെന്ന് ആദിവാസിയായ ബാബു മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. മുന്‍വശത്തെ മൂന്ന് പല്ലുകള്‍ ഇളകി. താടിയെല്ലിന് പരുക്കേറ്റു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും ബാബു പരാതിപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ സ്ഥലം ഉടമയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. മഞ്ഞപ്പാറ കരുവളം വീട്ടിൽ അരുണിനെതിരെയാണ് അമ്പലവയൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

പട്ടികവർഗ അതിക്രമ നിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തി. ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് അമ്പലവയൽ നീർച്ചാൽ കോളനിയിലെ ബാബുവിനു മർദനമേറ്റത്. കുരുമുളക് പറിക്കാൻ 100 രൂപ കൂടുതൽ കൂലി ചോദിച്ചതിന് സ്ഥലമുടമ മർദിച്ചെന്നാണു പരാതി. കേസിൽനിന്ന് പിന്മാറാൻ പ്രതി പണം നൽകി സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ബാബുവിനെ മര്‍ദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അരുണിന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Tribal worker brutally beaten for asking more wages in Wayanad