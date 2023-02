മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന 10 പേരുണ്ട്, ഞാനും അതിലൊരാൾ: കർണാടക കോൺ. നേതാവ്

തുമകുരു∙ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ താന്‍ യോഗ്യനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കർണാടകയിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജി. പരമേശ്വര. ഏപ്രിൽ – മേയ് മാസത്തിലാണ് കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത്. അഞ്ചു തവണ എംഎൽഎയായിരുന്ന പരമേശ്വര, ഹൈക്കമാൻഡ് ആണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും അവസരം തന്നാൽ താനും സജ്ജനാണെന്നും അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ദലിത് മുഖ്യമന്ത്രി വരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘‘രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് എന്തിനാണ്? അധികാരത്തിലെത്താൻ... എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ കുറഞ്ഞത് 10 പേർക്കെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാനും അവരിൽ ഒരാളാണ്. പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കുക എന്നതാണ് പ്രഥമ കാര്യം. ബാക്കിയെല്ലാം ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കും. ആരെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയാലും അതു സ്വീകരിക്കും’’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമിയുടെ കോൺഗ്രസ് – ജെഡിഎസ് സഖ്യ സർക്കാരിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ദലിത് വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള നേതാവു കൂടിയായ പരമേശ്വര.

ഏറ്റവും ദീർഘകാലം സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിനെ നയിച്ച നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. എട്ടുവർഷമാണ് അദ്ദേഹം കർണാടക പിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിരുന്നത്. അഡെലെയ്ഡ് സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിയിൽ പിഎച്ച്ഡി നേടിയ ആളാണ് പരമേശ്വര. 2013ൽ പിസിസി അധ്യക്ഷനായിരിക്കെ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുമകുരു ജില്ലയിലെ കൊരട്ടഗിരിയിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. അന്ന് വിജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് പരമേശ്വര എത്തിയേനെ. പിന്നീട് എംഎൽസി സ്ഥാനം നൽകി സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകുകയും ചെയ്തു.

നിലവിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ, പാർട്ടി നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യ എന്നിവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേരയിലേക്കു നോട്ടമിട്ടവരാണ്. ഇവരിത് പരസ്യമായി പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

