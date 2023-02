‘വേദനയില്ലാതെ എങ്ങനെ മരിക്കാ’മെന്ന് ഗൂഗിൾ സേർച്ച്; യുവാവിന് രക്ഷകരായി പൊലീസ്

മുംബൈ∙ ‘എങ്ങനെ വേദനയില്ലാതെ മരിക്കാം...?’ ഗൂഗിളിൽ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനൊരുങ്ങിയ യുവാവിന് രക്ഷകരായി പൊലീസ്. ഓൺലൈനായി സേർച്ച് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ യുഎസിലെ നാഷനൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഇന്റർപോൾ മുംബൈ പൊലീസിന് കൈമാറിയതോടെയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത്.

മുംബൈ കുർളയിൽ സ്വകാര്യ ഐടി സ്ഥാപനത്തിൽ എൻജിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഇയാൾ വായ്പ എടുത്തിരുന്നു. ഭവന വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയത് ഇയാളെ കടുത്ത വിഷാദത്തിലാക്കി. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് എങ്ങനെ വേദനയില്ലാതെ മരിക്കാമെന്ന് സേർച്ച് ചെയ്ത് ജീവനൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട യുഎസ് നാഷനൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഐപി അഡ്രസും ലൊക്കേഷനും മുംബൈ പൊലീസിന് കൈമാറി.

വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മുംബൈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് യുവാവിനെ കണ്ടെത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസിലെത്തിച്ചു. യുവാവിന് ആവശ്യമായ കൗൺസിലിങ് നൽകി. ഇതിന് മുൻപും യുവാവ് പലതവണ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary: After alert from US agency about ‘suicide’ search online, police save Mumbai man from ending life