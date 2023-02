സൈനികന്റെ മരണം: ‘പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണം; മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിക്കണം’

ചെന്നൈ∙ തന്റെ മകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയവർക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കൃഷ്ണഗിരിയിൽ െകാല്ലപ്പെട്ട സൈനികന്റെ പിതാവ്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ തങ്ങളെ സന്ദർശിക്കണമെന്ന് സൈനികന്റെ പിതാവ് മാടയ്യ പറഞ്ഞു. ‘‘എന്റെ മകന് 28 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അവന് രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ട്. അവരുടെ ഭാവി എന്താണ്?. ഒൻപത് പേരും മരിക്കണം. ആരെയും വിട്ടയയ്ക്കരുത്. അവർക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണം’’– മാടയ്യ പറഞ്ഞു.

ജമ്മു കശ്മീരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എം.പ്രഭു (28) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത പൊലീസ് ഡിഎംകെ കൗൺസിലർ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രഭുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുവരെ നഷ്ടപരിഹാരമൊന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയുടെ ഒരു നേതാക്കളും ഇതുവരെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല.

കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലയിൽ പൊതു ടാങ്കിനു സമീപം തുണി കഴുകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫെബ്രുവരി 8നുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. തർക്കത്തിനിടെ ഡിഎംകെ കൗൺസിലർ ചിന്നസ്വാമിയും മക്കളും സഹോദരനും ബന്ധുക്കളും കൂട്ടാളികളും ചേർന്ന് ഇരുമ്പുവടികളും വടിവാളുകളും മറ്റു മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രഭുവിനെയും സഹോദരൻ പ്രഭാകരനെയും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും പ്രഭു ചൊവ്വാഴ്ച മരിച്ചു.

‘‘ചിന്നസ്വാമിയുടെ മകൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ വീടിനു പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു. നിലത്തിട്ട് കഴുത്തിൽ ചവിട്ടി. അടുത്ത ദിവസം എങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകുമെന്ന് ചോദിച്ച് പൊലീസുകാരനായ അയാൾ വെല്ലുവിളിച്ചു. ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകരാരും ഞങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രി ‍‍ഞങ്ങളെ കാണാനെത്തണം’’– പ്രഭുവിന്റെ ഭാര്യ പുനിത പ്രഭു (23) പറഞ്ഞു. ഇവർക്ക് രണ്ടു പെൺകുട്ടികളാണുള്ളത്. പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് പ്രഭാകരന്റെ ഭാര്യ പ്രിയയും ആവശ്യപ്പെട്ടു.



English Summary: "All 9 Attackers Should Die": Father Of Soldier Beaten To Death