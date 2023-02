ബിജെപിയുടെ സമ്മർദ്ദം: പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ നീക്കി ബംഗാൾ ഗവർണർ

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാൾ ബിജെപി ഘടകത്തിന്റെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി ഗവർണർ സി.വി. ആനന്ദബോസ്. രാജ്ഭവനിലെ സംഘത്തെ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗവർണറുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നന്ദിനി ചക്രവർത്തിയെ തൽസ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കി. ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ നന്ദിനിയെ ടൂറിസം വകുപ്പിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയാണ് സ്ഥലംമാറ്റിയത്.

ഗവർണർ സി.വി. ആനന്ദബോസും ബംഗാൾ സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള മികച്ച ബന്ധത്തില്‍ സംസ്ഥാന ബിജെപി ഘടകം അസ്വസ്ഥരാണ്. നിയമസഭയിലും സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് സർവകലാശാലയിലും നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയെ പുകഴ്ത്തി ഗവർണർ സംസാരിച്ചത് ബിജെപി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിനു പിടിച്ചിരുന്നില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ പല വിഷയങ്ങളിലും നന്ദിനി ചക്രവർത്തി ഗവർണറെ ‘തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക’യാണെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ ആരോപണം. രാജ്ഭവനിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അജൻഡ നടപ്പാക്കുകയാണ് അവരെന്നും ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നു.

നന്ദിനിയെ നീക്കണമെന്നു സംസ്ഥാന ഘടകം പലയാവർത്തി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഗവർണർ നന്ദിയെ സ്ഥലംമാറ്റിയതെന്നാണു വിവരം. ശനിയാഴ്ച ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സുകന്ത മജുംദാർ ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നന്ദിനിയെ നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണു വിവരം.

മുൻ ഗവർണറും നിലവിലെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുമായ ജഗ്ദീപ് ധൻകറിന്റെ പാത നിലവിലെ ഗവർണർ സി.വി. ആനന്ദബോസ് പിന്തുടരണമെന്നാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ ആവശ്യം. ധൻകറും മമത സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്യന്തം മോശമായിരുന്നു. രാജ്ഭവനെ ബിജെപി ഓഫിസാക്കി ധൻകർ മാറ്റിയെന്നായിരുന്നു ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം.



English Summary: Bengal Bureaucrat Officer Targeted By BJP Moved Out Of Governor's Office