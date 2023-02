ബിബിസിയെ പുകഴ്ത്തിയ ബിജെപി ഇപ്പോൾ സർവെ നടത്തുന്നു: ഉവൈസി

ഹൈദരാബാദ്∙ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് ബിബിസിയെ പുകഴ്ത്തിയ ബിജെപിയാണ് ഇപ്പോൾ ആദായനികുതി വിഭാഗത്തെ ഉപയോഗിച്ച് സർവേ നടത്തുന്നതെന്ന് എഐഎംഐഎം അധ്യക്ഷൻ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി. ജനാധിപത്യം മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം സുപ്രധാനമാണ്. സമ്മർദത്തിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ബിബിസി സത്യം തുറന്നു പറയുന്നത് തുടരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജിയായിരുന്ന എസ്.അബ്ദുൽ നസീറിനെ ഗവർണറായി നിയമിച്ചതിൽ അദ്ഭുതം തോന്നുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ സുപ്രധാനമായ കേസിൽ കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായ നടപടിയെ ജനം സംശയത്തോടെയേ നോക്കിക്കാണൂ. വിരമിച്ച ജഡ്ജിമാർക്ക് വീടും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് ഇത്തരം പദവികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ജഡ്ജിമാർക്ക് ഇത്തരം പദവികൾ നൽകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ബിജെപി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: BJP leaders praised BBC when it suited them, claims Owaisi