ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്ക് കളിക്കുന്ന കുരുന്നുകളുടെ ചോദ്യം: ‘ഇതും ഭൂകമ്പത്തില്‍ തകരുമോ?’ - നൊമ്പരക്കാഴ്ചകള്‍

അങ്കാറ∙ ഭൂകമ്പത്തിൽ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും കൂട്ടുകാരും മറ്റും മരിച്ചത് തുർക്കിയിലെ കുട്ടികളുടെ മനോനിലയെ ബാധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. നിരവധി കുട്ടികളാണു ഭവനരഹിതരായത്. വീട് തകർന്നതും ബന്ധുക്കളെ നഷ്ടമായതും കൂടാതെ ഭൂചലനങ്ങൾ തുടരുന്നതും കുട്ടികളിൽ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

കളിയുപകരണമായ ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്സ് ഉപയോഗിച്ചു കെട്ടിടം നിർമിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഭൂകമ്പം ഈ കെട്ടിടം തകർത്തു കളയുമോ എന്നു ഭീതിയോടെ ചോദിക്കുന്നതായി അധ്യാപിക പറയുന്നു. ‘‘ഭൂകമ്പത്തെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിക്കുന്നു. ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്കുകൾ വച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ഇതു ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുമോ, ഇത് ഉറപ്പുള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്നു’’ – ഇസ്കെൻഡെറൂൺ തുറമുഖത്തിലെ ഫെറിയിലെ താൽക്കാലിക ക്ലാസ് മുറിയിൽ 22 കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപിക ബുസ്റ സിവെലെക് പറയുന്നു.

‘‘കളിപ്പാട്ടമായ ഫയർ എൻജിൻ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവർ – എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭൂകമ്പമുണ്ടായ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തൂ എന്നൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്’’ – അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുർക്കിയിലും സിറിയയിലും ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൽ 41,000 പേരാണ് മരിച്ചത്. ലക്ഷക്കണക്കിനു പേർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ദുരിതാശ്വാസം ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല. നിരവധിപ്പേർ ഭവനരഹിതരായി. പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾപോലും പലർക്കുമില്ല.

‘‘രാത്രിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. കരച്ചിൽ നിർത്താൻ കഴിയുന്നുമില്ല’’ – ഫെറിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കിലെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഹാസിബെ ഇബ്രു പറയുന്നു. സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഭൂകമ്പബാധിതരുടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ക്രമേണ കുറഞ്ഞേക്കാമെന്നാണ് ഇബ്രുവിന്റെ നിഗമനം. എന്നാൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നു പിന്നീടേ പറയാൻ കഴിയൂ.

കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ മണിക്കൂറുകൾ അന്ധകാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ പലർക്കും അവരുടെ സ്വന്തക്കാർ മരിച്ചുവെന്നോ കാണാതായെന്നോ ഉള്ള വിവരമാണ് ലഭിച്ചത്. ഇത് അവർക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം വലുതാണ്. ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടെത്തിയവരിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് നഷ്ടമായതെന്നു തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രായം പോലുമായില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവരുന്നു.

മാതാപിതാക്കള്‍ മരിച്ചതോ കാണാതായതോ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ തുർക്കിയുടെ ദുഃഖമാണ്. പല കിടക്കകളിലെയും ചാർട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പേരുകൾ ‘അജ്ഞാതർ’ എന്നാണ്. ‘‘കുട്ടികളെ എവിടെനിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നും എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചതെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇവരുടെ വിലാസം കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, അവരെ അറിയാവുന്ന ആരെയും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്’’ – അഡാന സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഡോ. നുർസ കെസ്കിൻ പറഞ്ഞു.

പല പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കുട്ടികളെ അഡാനയിലെ ഈ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് തകർന്നുപോകാത്ത ഏക ആശുപത്രി ഇതാണ്. മറ്റു പല ആശുപത്രികളും തകർന്നുവീഴുകയോ ഉപയോഗശൂന്യമാകുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

