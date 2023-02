ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം; ‘അഖണ്ഡ ഭാരതം’ ഉടൻ; ഭരണഘടന നമ്മുടെ വഴികാട്ടി: യോഗി

ലക്നൗ ∙ ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ആണെന്നും ‘അഖണ്ഡ ഭാരതം’ വൈകാതെ സത്യമാകുമെന്നും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. ഹിന്ദു എന്നത് സാംസ്കാരിക പദം ആണെന്നും യോഗി പറഞ്ഞു. ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച അഭിമുഖ വിഡിയോയിലാണു പരാമർശം.

‘‘ഹിന്ദു എന്നത് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും സാംസ്കാരിക പൗരത്വമാണ്. ഹിന്ദു ഒരു മതമോ വിഭാഗമോ അല്ല. ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാരും ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്നതാണു കാരണം. മതം, വിശ്വാസം, വിഭാഗം എന്നിവയെ ഹിന്ദുവുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു മനസ്സിലാക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഭരണഘടനയോട് ഉന്നത ബഹുമാനം വേണം, അതാണു നമ്മുടെ വഴികാട്ടി’’– യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.

‘അഖണ്ഡ ഭാരതം’ എന്ന ആശയം യാഥാർഥ്യമാകുമെന്നും യോഗി വ്യക്തമാക്കി. ‘‘ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ എന്നൊരു രാജ്യം യഥാർഥത്തിൽ ഇല്ല. യഥാർഥത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് ഏറെക്കാലം അതിജീവിച്ചു എന്നതുതന്നെ ഭാഗ്യമാണ്. ഇന്ത്യയുമായി ചേരാനാണ് പാക്കിസ്ഥാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അഖണ്ഡഭാരതം എന്ന യാഥാർഥ്യം ഉടനെ സംഭവിക്കും’’– യോഗി അവകാശപ്പെട്ടു.

