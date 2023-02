തിരുവനന്തപുരം ∙ സര്‍വകലാശാല ചാന്‍സലര്‍ പദവിയില്‍നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റുന്നത് അടക്കം തീരുമാനമെടുക്കാതെ വച്ചിരിക്കുന്ന ബില്ലുകളെപ്പറ്റി രാജ്ഭവനെ ഓര്‍മിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി. ബില്ലുകള്‍ ഏറെക്കാലമായി രാജ്ഭവനില്‍ തന്നെയെന്നു മാത്രമാണു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ ഓർമപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ടാഴ്ച മുന്‍പ് നല്‍കിയ കത്തിനു പക്ഷേ ഗവര്‍ണര്‍ മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല.

ലോകായുക്ത നിയമഭേദഗതി ഉള്‍പ്പെടെ 8 ബില്ലുകളാണ് രാജ്ഭവനില്‍ ഉള്ളത്. മലയാള സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിനു സേർച് കമ്മിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഗവർണറുടെ പ്രതിനിധിയെ അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മു‍ൻപു സർക്കാർ കത്തെഴുതിയെങ്കിലും ഗവർണർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനിടെ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാർ വീണ്ടും നീക്കം തുടങ്ങി.

ലോകായുക്തയുടെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്തി അവയുടെ ശുപാർശയിന്മേൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം മുഖ്യമന്ത്രിയിലും മറ്റും നിക്ഷിപ്തമാക്കുന്നതാണ് രാജ്‌ഭവനിലുള്ള ബിൽ. മിൽമയുടെ ഭരണസമിതി പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റർമാർക്കും വോട്ടവകാശം ലഭ്യമാക്കുന്ന സഹകരണ ബിൽ, വഖഫ് ബോർഡ്, സർവകലാശാലാ നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി തുടങ്ങിയവയാണ് ഗവർണറുടെ അനുമതി കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റു ബില്ലുകൾ.

English Summary: Kerala CM Pinarayi Vijayan reminds Governor Arif Mohammed Khan about some bills are pending in Rajbhavan