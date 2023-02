തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ അവധിക്കുള്ള മാര്‍ഗരേഖ വൈകും. കൂടുതല്‍ കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷം വിഷയം പരിഗണിക്കാമെന്നാണു റവന്യൂ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ നിലവിലെ നിലപാട്. ജീവനക്കാരില്‍ എത്രശതമാനം പേര്‍ക്ക് ഒരു ദിവസം അവധി നല്‍കാം എന്നതിലൂന്നിയാകും മാര്‍ഗരേഖ വരിക എന്നാണു സൂചന.

പത്തനംതിട്ട കോന്നി താലൂക്ക് ഓഫിസിലെ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ട അവധി വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു നീക്കം. കൂട്ട അവധി പൊതുജനത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണു ജില്ലാ കലക്‌ടറുടെ റിപ്പോർട്ട്. ജീവനക്കാർക്ക് എതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്നുമുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കലക്ടർ ഡോ. ദിവ്യ എസ്.അയ്യർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാൻഡ് റവന്യു കമ്മിഷണർക്കും മന്ത്രിക്കും കൈമാറി. വിഷയത്തെപ്പറ്റി റവന്യുമന്ത്രി കെ.രാജൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി.

English Summary: Kerala revenue secretariat decision will be pending on guidelines of employees leave